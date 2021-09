Messico, terremoto di magnitudo 7 alle porte di Acapulco: uomo travolto dalla caduta di un traliccio, danni ai palazzi

Una scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito il Messico. Il sisma, secondo l'Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stato registrato quattro km a est di Los àrganos de San Agustn (sudest), nello Stato di Guerrero, alle porte di Acapulco. L'ipocentro è stato individuato ad una profondità di 12,6 km.

Le vittime

Il governatore dello stato di Guerrero, Hector Astudillo, ha riferito all'emittente Milenio della morte di un uomo, travolto dalla caduta di un traliccio a Coyuca de Benitez e di danni materiali alle strutture. La scossa è stata avvertita a Città del Messico, situata a circa 300 chilometri di distanza dalla zona dell'epicentro: il sindaco Claudia Sheinbaum ha riferito su Twitter di segnalazioni relative a gravi danni materiali. A seguito della scossa il National Tsunami Warning Centre americano ha lanciato l'allarme per la possibilità di un'onda anomala sulla costa pacifica di Guerrero. L'allarme è stato poi revocato.

Il terremoto di magnitudo non avrebbe provocato danni gravi: lo ha detto il presidente del Paese Manuel Lopez Obrador, secondo quanto riporta l'emittente Cnbc. «Fortunatamente non ci sono stati danni gravi» nello Stato di Guerrero o in quelli limitrofi». Il sisma, ha precisato, ha danneggiato i muri di alcuni palazzi. Acapulco si trova a circa 375 km dalla capitale Città del Messico.

