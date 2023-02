Volo Mh17 abbattuto, l'indagine. «Forti indizi su Putin, fu lui a fornire il missile ai filorussi»

Ci sono forti indicazioni che il presidente russo Vladimir Putin abbia deciso di fornire il missile che ha abbattuto il volo MH17 nel 2014, secondo gli investigatori internazionali. L'aereo è stato colpito da un missile di fabbricazione russa sopra l'Ucraina, uccidendo quasi 300 persone.

Malaysia Airlines Mh17, la Corte dell'Aja: «Abbattuto da missile dei filorussi». Ergastolo per tre russi e un ucraino: dovranno pagare 16 milioni

I procuratori hanno affermato che esistono prove che Putin abbia deciso di fornire il missile ai separatisti sostenuti da Mosca. Non vi è alcuna indicazione, invece, che Putin abbia ordinato l'abbattimento dell'aereo. La Russia nega ogni coinvolgimento nell'abbattimento dell'aereo.

I pubblici ministeri hanno dichiarato di aver esaurito tutte le piste e di non poter proseguire con altri procedimenti penali.

MH17, la vicenda dell'aereo della Malaysia Airlines abbattuto

Il Boeing 777 stava volando dalla capitale olandese a Kuala Lumpur quando è stato colpito da un missile terra-aria di fabbricazione russa nel luglio 2014 durante il conflitto tra i ribelli filo-russi e le forze ucraine nella regione del Donbass in Ucraina. Dei 298 passeggeri e dell'equipaggio, 196 erano olandesi mentre molti degli altri passeggeri provenivano da Malesia, Australia, Regno Unito, Belgio e altri Paesi.

In una dichiarazione riportata dalla BBC, il Joint Investigation Team ha affermato che il tribunale ha stabilito che Mosca aveva «il controllo generale» sulla Repubblica Popolare di Donetsk, che controllava l'area nel luglio 2014. Ha citato conversazioni telefoniche registrate in cui funzionari russi hanno affermato che la decisione di fornire supporto militare «spetta al Presidente». «Ci sono informazioni concrete sul fatto che la richiesta dei separatisti sia stata presentata al Presidente e che questa richiesta sia stata accolta». Ma aggiunge che non è noto se la richiesta «menzioni esplicitamente» il sistema utilizzato per abbattere l'MH17. «Sebbene si parli di forti indizi, non è stata raggiunta l'asticella della prova completa e conclusiva», hanno detto gli investigatori. «Inoltre, il Presidente gode dell'immunità nella sua posizione di Capo di Stato», sottolineano.

Cinque Paesi indagano sul volo abbattuto

Il Joint Investigation Team è composto da magistrati provenienti da Paesi Bassi, Australia, Belgio, Malesia e Ucraina, i Paesi più colpiti dall'abbattimento del volo MH17. Il team voleva dimostrare l'identità dei membri dell'equipaggio del missile e chi fosse nella catena di comando, ma ha ammesso che per ora non è possibile. Mosca ha respinto questi verdetti come "scandalosi" e politicamente motivati.

Il primo ministro olandese Mark Rutte ha dichiarato che è una «amara delusione» che non ci siano prove sufficienti per giustificare ulteriori azioni penali. «Dal 2014, siamo diventati fin troppo familiari con lo schema di ostruzione, falsità e ingiustizia della Russia e del suo presidente Putin. Continueremo a chiedere conto alla Federazione Russa del suo ruolo in questa tragedia», ha dichiarato Rutte.