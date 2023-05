«​Mi sono svegliato con una pallottola nella schiena», in un video il racconto del giovane ferito in casa da un proiettile vagante

Un giovane di 20 anni, Lucas Estrela, è stato colpito alla schiena da un proiettile vagante mentre dormiva nella sua abitazione, nella zona nord di Rio de Janeiro, Brasile.

La storia del giovane Lucas è diventata ben presto virale, poiché lo stesso malcapitato ha raccontato quanto gli è successo in modo molto ironico.

Dopo il turbolento risveglio, ha rivelato che inizialmente non pensava si trattasse di una ferita da arma da fuoco e sentiva solo la schiena bruciare. Inizialmente anche la madre e il compagno hanno pensato che fosse il letto a esserso rotto. Solo dopo, si sono resi conto che la tenda e la finestra avevano un buco.





In una sequenza di un video pubblicato su internet, il ragazzo ha raccontato agli internauti come ha scoperto di essere stato colpito da un proiettile vagante, intorno alle 6 del mattino.

Lucas è stato portato all'ospedale statale Getúlio Vargas, a Penha, sempre nella zona nord di Rio. È stato medicato e dimesso lo stesso giorno.

Nelle registrazioni sui social il ragazzo ha scherzato «Ragazzi, sono corazzato. Abbiamo trovato il proiettile, mi ha colpito alla schiena e si è piegato». Lucas ha affermato che non dormirà mai più nel suo letto. Tuttavia, ha dichiarato che non intende apportare grandi modifiche alla stanza.

A Tv Globo, Lucas ha assicurato «Sto già meglio. Solo un po' di dolore nella zona e rimane il segno della pallottola».

La polizia, nel frattempo, non ha riferito di scontri nella zona al momento in cui il ragazzo è stato colpito.