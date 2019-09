​Miami, tenta di sabotare un aereo: arrestato meccanico

Venerdì 6 Settembre 2019, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 12:31

La notizia riportata dal New York Times è stata subito condivisa da migliaia di viaggiatori. Un meccanico dell'è stato arrestato giovedì alcon l'accusa di aver sabotato un aereo che stava per trasportare 150 persone. Il meccanico, Abdul-Majeed Marouf Ahmed Alani, ha detto agli investigatori di aver manomesso il sistema di dati sul volo 2834 da Miami alle Bahamas perché scontento di un'impasse per un contratto sindacale. Il Boeing 737-800 stava per accendere i motori, quando l'equipaggio ha notato un messaggio di errore e interrompendo così il decollo.