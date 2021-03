Miami beach, folla di turisti allo Spring break: dichiarato stato di emergenza e coprifuoco alle 20

Le autorità locali hanno imposto lo stato d'emergenza e il coprifuoco dalle 20 alle sei del mattino a Miami beach, dopo che una folla di turisti ha invaso la nota località in occasione delle vacanze di primavera, il celebre Spring Break, con rischio di diffusione del contagio di coronavirus. Non è chiaro fino a quando durerà la misura, ma secondo il city manager Raul Aguila, citato dal Miami Herald, le regole rimarranno in vigore al meno fino al 12 aprile.

«C'erano folle di migliaia di persone», ha affermato. Prima ancora dell'imposizione del coprifuoco, uno dei più noti locali della movida serale, il Clevelander South Beach, aveva annunciato la chiusura temporanea dopo che migliaia di persone si erano riversata su Ocean drive, con numerose risse in strada, riferisce il Guardian.

Per far rispettare il coprifuoco notturno a Miami Beach contro la pandemia, la polizia è dovuta ricorrere all'uso di spray al peperoncino, di mezzi di tipo militare e di unità speciali di polizia. Lo riferiscono i media locali. Quando è entrato in vigore il coprifuoco, nella popolare località balneare dalla Florida, affollata dai turisti per lo spring break, c'erano ancora migliaia di persone. Quando sono intervenuti gli agenti, a sirene spiegate, c'è stato il fuggi fuggi generale ma qualcuno è stato arrestato. Le scene sono diventate virali sui social. Il sindaco ha chiuso anche il traffico lungo le strade costiere.

