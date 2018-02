Michael Bates, il ministro britannico arriva in Aula in ritardo di 2 minuti e si dimette

Treasury Minister Lord Bates just resigned from the government after apologising for missing a question from Labour's Baroness Lister of Burtersett. pic.twitter.com/3hLXmaDC2B — Richard Morris (@imrichardmorris) January 31, 2018

Giovedì 1 Febbraio 2018, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro britannicoarriva in Aula ine si dimette. Un gesto forte quello del ministro del Dipartimento internazionale per lo sviluppo che non ha retto alla "vergogna" e di fronte allasi è scusato e fatto un passo indietro."Mi scuso per la maleducazione che ho mostrato non facendomi trovare al mio posto per rispondere alla sua domanda - dicedi fronte ai suoi colleghi - Nei cinque anni in cui è stato un mio privilegio rispondere alle domande per conto del governo ho sempre creduto che dovremmo elevare il livello di cortesia e rispetto nel rispondere. Mi vergogno per non essere stato al mio posto, e di conseguenza offrirò al primo ministro le mie dimissioni con effetto immediato".La correttezza di Bates ha colpito i colleghi che in coro hanno