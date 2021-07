Michele Colosio, il volontario italiano vittima di un'esecuzione non di una rapina nel Chiapas

Una esecuzione: quattro colpi sparati a distanza ravvicinata. La morte di Michele Colosio, il volontario italiano che viveva e lavorava a San Cristobal de las Casas, in Chiapas (Messico), non è stata causata da una rapina. Le indagini della polizia messicana stanno prendendo una pista ben diversa dall'assalto per il furto di qualche soldo. Colosio, 42 anni, nato a Borgosatollo, nel bresciano si occupava di cooperazione e collaborava con la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati