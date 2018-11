Michelle Obama confessa: le mie figlie concepite in vitro

Venerdì 9 Novembre 2018, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 16:14

Michelle Obama confessa di aver avuto un aborto spontaneo 20 anni fa e di aver usato la fecondazione in vitro per avere Malia e Sasha, le sue due figlie, che ora hanno . In un'intervista alla tv Abc, l'ex first lady ammette di essersi sentita «sola e persa» dopo l'aborto e questo perché non sapeva quanto fosse comune.Michelle Obama ha poi dichiarato che «non perdonerà mai» Donald Trump per la teoria del certificato di nascita dubbio del marito. Promuovendo questa teoria - secondo la quale l'ex presidnte americano Barack Obama era nato in Kenya - il tycoon, afferma ancora MIchelle, ha messo in pericolo la sua famiglia. «L'intera vicenda» del certificato «era una pazzia e una meschinità, con nascoste intolleranza e xenofobia. Ma era anche pericolosa» perché poteva provocare «deliberatamente dei matti. Donald Trump con le sue insinuazioni ha messo la sicurezza della mia famiglia in pericolo. E per questo non lo perdonerò mai», ha affermato l'ex first lady sul suo libro di memorie Becoming, in uscita martedì ma di cui alcuni media americani hanno ricevuto alcuni estratti.