Midterm: la Camera ai democratici dopo 8 anni, il Senato resta ai repubblicani

I democratici dopo 8 anni riconquistano la maggioranza alla Camera. I repubblicani la mantengono di stretta misura al Senato. Gli americani hanno scelto. Alla fine, dalle urne delle elezioni di metà mandato è uscito il risultato più atteso, quello che condanna Donald Trump a perdere il controllo di uno dei due rami del Congresso quando mancano due anni alle presidenziali del 2020.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 novembre 2018

Gli exit polls hanno dimostrato che per la prima volta l'economia è scesa al terzo posto come tema importante per gli elettori. Al primo posto, l'assicurazione medica, con il 43 per cento delle risposte. Al secondo l'immigrazione, con il 23. Al terzo l'economia, con il 21.

L'assicurazione medica è stato il cavallo di battaglia dei candidati democratici. I problemi dell'immigrazione e il successo dell'economia sono stati i temi dei repubblicani.



Ore 6.48 Il presidente Donald Trump ha telefonato a Nancy Pelosi, la ex speaker della Camera, democratica della California, per congratularsi con lei per la vittoria del suo partito alle elezioni.



Ore 6.27 Le prime proiezioni delle elezioni di Midterm in Kentucky per un seggio alla Camera danno in vantaggio (59,9% a 39,5%) il repubblicano Andy Barr, volto noto della politica locale, sulla dem Amy McGrath, nota per essere stata la prima donna pilota di un F18 in Iraq e Afghanistan. Il sesto distretto era uno di quelli che i dem speravano di strappare ai Gop. Donald Trump aveva vinto il Kentucky col 62% contro il 32% Hillary Clinton.



Ore 6.11 La democratica Letitia James batte il repubblicano Keith Wofford e diventa la prima donna afroamericana procuratore generale di New York. Con la sua vittoria, James è catapultata in prima linea nella battaglie legali contro le politiche di Donald Trump, quasi tutte contrastate e respinte dallo stati.



Ore 6.07 L'ex sindaco di San Francisco, Gavin Newsom, è stato eletto governatore della California. Succede a Jerry Brown, anche lui democratico, che lo ha fortemente sostenuto. A lungo vice governatore della California, Newsom promette di inasprire la guerra a Donald Trump su tutti i fronti. Carismatico, ricco, bello e mondano, qualcuno vede in lui un nuovo Kennedy o comunque un possibile candidato per la Casa Bianca.



Ora 5.58 Le 29enne Abby Finkenauer e Alexandra Ocasio-Cortez sono le più giovani donne mai elette alla Camera. Ocasio-Cortez ha vinto nel distretto del Bronx a New York, mentre Finkenauer è la prima donna eletta alla Camera federale nello Stato dell'Iowa.



Ora 5.56 Chiudono i seggi in Indiana e Kentucky, i due primi Stati a mettere fine alla giornata elettorale.



Ore 5.52 Un'altra sconfitta "eccellente" fra le file dei democratici: la senatrice Claire McCaskill del Missouri ha perso contro il repubblicano Josh Hawley, fortemente sostenuto da Donald Trump. La McCaskill era stata eletta nel 2006 e riconfermata nel 2012.



Ore 5.42 Nancy Pelosi commenta la vittoria del dem alla Camera:

Grazie a voi elettori, domani sarà un nuovo giorno in America

. E' presumibile che la democratica californiana venga rieletta Speaker della Camera, come lo era prima della sconfitta del 2010. I dem hanno intenzione di ripristinare i controlli e gli equilibri costituzionali sull'amministrazione Trump: ha detto la leader dei progressisti alla Camera.



Ore 5.40 A conferma dell'onda "rosa", la democratica Gretchen Whitmer ha vinto il seggio di governatore de Michigan, sconfiggendo il repubblicano Bill Schuette. La Florida fa l'en plein repubblicano: anche il seggio di senatore va a un repubblicano, al governatore uscente Rick Scott, che sconfigge Bill Nelson, gia eletto due volte nelle file dei democratici, e ultimamente sostenuto anche da Barack Obama.



Anche l'Ohio preferisce un governatore repubblicano: Mike DeWine sconfigge il democratico Richard Cordray, che durante l'Amministrazione Obama aveva diretto il bureau per la difesa dei consumatori.



Ore 5.24 Lauren Underwood, una infermiera afroamericana che è stata consulente dell'Amministrazione Obama, ha strappato al repubblicano Randy Hultgren il seggio alla Camera neisobborghi di Chicago una volta rigidamente fedeli al partito dell'Elefante. Ultgren era stato confermato quattro volte alla Camera prima di perdere contro la 32enne infermiera.



Ore 5.12 L'ex capo dell'Fbi, James Coney ha twittato: "Ora avremo un equilibrio del potere, che è una buona cosa pe la nostra Repubblica. Ci sono segnali di risveglio dappertutto". Comey è stato licenziato da Donald Trump nel 2017.



Ore 4.59 Il seggio di governatore della Florida è andato al repubblicano Ron De Santis. Il nero Andrew Gillum, democratico, ha appena riconisciuto la sconfitta



Ore 4.27 La democratica Sharice Davids vince in Kansas e diventa la prima donna nativo-americana in Congresso. Anche Deb Haaland, indiana della tribù dei Pueblo Laguna, nel Nuovo Messico, ha vinto un seggio alla Camera nel suo Stato.



Ore 4.18 Sconfitta nel North Dakota la senatrice democratica Heidi Heitkamp, che si era inimicata l'elettorato conservatore del suo Stato per aver votato contro la conferma del giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema.



Ore 4.18 Il repubblicano Ted Cruz batte il democratico Beto ÒRourke in Texas nella corsa al Senato. È la proiezione di Nbc, secondo la quale con la vittoria di Cruz i repubblicani mantengono il controllo del Senato.



Ore 4.17 Con il 78,7% la democratica Ilhan Omar vince in Minnesota e diventa la seconda deputata musulmana al Congresso, insieme a Rashida Tlaib in Michigan. Omar, che aveva già conquistato la copertina di Time, sarà anche la prima rifugiata africana e la prima ad indossare l'hijab al Congresso, diventando «il peggior incubo di Donald Trump».



Ore 4.16 Democratici sempre più vicini alla conquista della Camera del Congresso americano. Ai dem mancano 11 dei 23 seggi necessari per la maggioranza e sono in vantaggio in 24 distretti dove è in corso lo scrutinio, mentre devono chiudere ancora le urne in California e sulla costa occidentale.



Ore 4.06 Il repubblicano Mitt Romeny vince in Utah la corsa per il Senato. È la proiezione dei media americani. L'ex candidato alla Casa Bianca è eletto così senatore.



Ore 4.02 I democratici hanno conquistato con Laura Kelly il seggio di governatore nel rossissimo Kansas, sconfiggendo Kris Kobach, grande favorito di Trump.



Ore 3.50 Il miliardario J.B. Pritzker, erede della fortuna della catena alberghiera Hyatt, ha vinto il seggio di governatore dell'Illinois, dopo una costosissima battaglia contro il governatore uscente, un altro miliardario, il repubblicano Bruce Rauner.



Ore 3.39 Jared Polis vince il Governatorato del Colorado. Il democratico sarà il primo governatore apertamente gay di uno Stato americano .



Ore 3.33 Quattordici delle 35 gare per il Senato sono state dichiarate chiuse, con i repubblicani che hanno strappato un seggio ai democratici. Idem per 138 dei 495 duelli per la Camera, dove i dem hanno strappato tre dei 23 seggi necessari per riconquistare la House. Appare difficile che i progressisti conquistino altri due seggi per il controllo del Senato, dopo aver perso l'Indiana e con il North Dakota che sembra ormai perduto. A rischio anche il Michigan.



Ore 3.27 Per la prima volta il Tennessee manda al Senato una donna, la repubblicana Marsha Blackburn. L’italoamericana Gina Raimondo e stata confermata governatrice del Rhode Island.



Ore 3.20 Come previsto, la democratica progressista Alexandra Ocasio-Cortez è stata eletta nel suo distretto per la Camera nello stato di New York e con i suoi 29 anni diventa il più giovane membro del Congresso della storia americana.



Ore 3.07 Il democratico Andrew Cuomo vince le elezioni a New York e viene confermato governatore dello Stato. È la proiezione della Cnn.



Ore 3.06 Il repubblicano Mike Braun ha vinto il seggio in Senato per l'Indiana, uno degli Stati chiave, battendo il democratico Joe Donelly.



Ore 2.59 La democratica Rashida Tlaib, figlia di immigrati dalla Palestina, diventa la prima donna musulmana ad essere eletta al Congresso americano, nel suo distretto per la Camera in Michigan.



Ore 2.45 Secondo le ultime proiezioni dei principali media Usa, in Texas per un seggio al Senato il repubblicano Ted Cruz riduce lo svantaggio nei confronti del democratico Beto ÒRourke. Cruz è ora al 47,7% contro il 51,6% di ÒRourke.



Ore 2.42 Il democratico Bob Menendez vince in New Jersey la corsa per il Senato, conquistando così il suo terzo mandato nonostante le accuse di corruzione. Menendez ha battuto il repubblicano Bob Hugin.



Ore 2.40 In Florida, quando è stato scrutinato oltre il 90% delle schede, è un testa a testa. Per un seggio al Senato il repubblicano Rick Scott è avanti con il 50,4% contro il 49,6% del dem Bill Nelson. Per la poltrona di governatore invece il repubblicano Rick DeSantis è al 49,9% e il democratico Andrew Gillum al 48,8%.



Ore 2.35 Donna Shalala ha vinto in Florida con il 51,7% il secondo dei 23 seggi che i dem devono strappare ai Gop per riconquistare la Camera. Lo riferiscono i media Usa.



Ore 2.14 La democratica Debbie Wasserman Schultz, l'ex presidente del partito democratico accusata di aver favorito Hillary Clinton su Bernie Sanders alle elezioni del 2016, ha vinto in Florida confermando il suo posto alla Camera. È la proiezione dei media americani.



Ore 2.13 Il democratico Beto ÒRourke, secondo le prime proiezioni, è in netto vantaggio in Texas per conquistare un seggio al Senato. Quando è stato scrutinato il 13% delle schede, ÒRourke ha il 66% contro il 33,4% di Ted Cruz.



Ore 2.10 I democratici hanno un iniziale vantaggio nelle gare chiave non solo per la Camera ma anche per il Senato e per le cariche di governatori, secondo i dati della Cnn, in base a scrutini ancora parziali.



Ore 2.06 Jennifer Wexton, 50 anni, avvocato, ha conquistato ufficialmente in Virginia il primo dei 23 seggi necessari ai dem per riconquistare la Camera. Lo riferisce la Cnn. Wexton ha battuto la repubblicana Barbara Comstock. La democratica Elizabeth Warren, papabile candidata alla presidenziali 2020, ha vinto le elezioni in Massachusetts per il Senato, secondo le proiezioni della Cnn, che vede così Warren confermata nel suo attuale ruolo di senatrice.



Ore 1.57 Alcuni candidati alle elezioni Usa hanno lanciato appelli sui social agli elettori a rimanere in fila ai seggi anche dopo l'orario di chiusura, perché chi è già in coda ha il diritto di votare. «È tuo diritto far sentire la tua voce! Se sei in fila da prima delle 19, rimani lì. Sei legalmente autorizzato a votare. Portiamolo a casa, Florida!», ha twittato il candidato democratico a governatore della Florida, Andrew Gillum. «#Restainfila finché non voti», è il tweet del senatore repubblicano dello Stato, Andrew Cuomo.



Ore 1.52 I dem sono avanti in 14 dei 23 collegi chiave necessari a riconquistare la Camera, secondo i dati diffusi dalla Cnn.



Ore 1.40 Con appena l'1% delle schede scrutinate, il repubblicano Brian Kempt è avanti 71,2% a 28,3% contro Stacey Abrams, che aspira a diventare la prima governatrice afroamericana della Georgia.



Ore 1.30 Due terzi degli interpellati negli exit polls hanno detto di voler mantenere il diritto di aborto com'è attualmente, in netto contrasto dunque con il presidente Trump e il partito repubblicano.



Ore 1.26 Sorpasso dem in Florida dove per la corsa alla poltrona di governatore Andrew Gillum passa in vantaggio col 15 dei voti scrutinati, avanti col 52,6% rispetto al 46,8% del repubblicano Ron DeSantis. Per il seggio al Senato Bill Nelson supera il repubblicano Rick Scott col 52,4% contro il 47,6%.



Ore 1.16 Se alcuni risultati stanno arrivando presto e scontati, come la conferma dei due senatori democratici Bernie Sanders in Vermont e di Tim Kaine Virginia, negli altri Stati la conta si è allungata per colpa delle file che fanno tardare la chiusura delle urne. In Indiana, uno dei seggi senatoriali più “caldi”, che il repubblicano Mike Braun spera di strappare al democratico Joe Donnelly, l’apertura dei seggi è stata estesa di un’ora,



Ore 1.10 Il falco repubblicano Ron DeSantis è avanti in Florida sul democratico Andrew Gillum per la corsa alla poltrona di governatore. In base alle prime proiezioni DeSantis ha il 52,4% e Gillum il 46,6%.



Ore 1.07 Il repubblicano Rick Scott in Florida è avanti con il 55,4% per un seggio al Senato. Il democratico Bill Nelson è al 44,6%. Scott è il governatore uscente del Sunshine State.



Ore 00.50 Le prime proiezioni sono quelle relative al seggio del Senato in Indiana e danno il repubblicano Mike Braun avanti di dieci punti sul democratico Joe Donnelly, con il 52,9%.



Ore 00.32 Le prime proiezioni delle elezioni di Midterm in Kentucky per un seggio alla Camera danno in vantaggio (59,9% a 39,5%) il repubblicano Andy Barr, volto noto della politica locale, sulla dem Amy McGrath, nota per essere stata la prima donna pilota di un F18 in Iraq e Afghanistan. Il sesto distretto era uno di quelli che i dem speravano di strappare ai Gop. Donald Trump aveva vinto il Kentucky col 62% contro il 32% Hillary Clinton.



Il democratico Bernie Sanders, che corre come indipendente, si è aggiudicato le elezioni in Vermont per il Senato, secondo le proiezioni della Cnn, e viene così confermato.



Intanto appello in extremis di Donald Trump Jr agli elettori della Florida: «Andate a votare. Tutti i progressi che che avete compiuto finora possono sparire in un istante», ha twittato il figlio del presidente. «La posta in gioco è alta», ha aggiunto.

Mercoledì 7 Novembre 2018, 00:33 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 07:24

Ma ilnon sembra farne un dramma: «Nessun bagno di sangue», aveva detto già durante la lunga giornata elettorale passata trincerato alla, quando con i suoi più stretti collaboratori, nell'improvvisata war room, aveva subodorato la parziale sconfitta. Che nel primo commento su Twitter dopo i risultati diventa anzi «un enorme successo».