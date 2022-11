Midterm, l’America al voto: ma quanto vale Trump?

TRUMP NATIONAL DORAL, MIAMI - A una manciata di ore dal voto dell’8 novembre, una domanda secca: quanto vale Trump?

Dal suo “quartier generale”, ovvero dal suo amato golf club, il tentativo di una risposta.

Tra i suoi mille comizi, e la sua innegabile capacità di scaldare ancora i cuori dei suoi tanti sostenitori, passando però per lo scempio di Capitol Hill, dell’assalto alla democrazia del 6 gennaio 2021.

Una figura tuttora ingombrante, quella dell’oramai ex presidente, anche per il “suo” stesso partito.

“Suo” rigorosamente tra virgolette, perché è anche contro i repubblicani che Trump ha vinto nel 2016.

Eppure in parte proprio suo, perché è anche grazie a Trump che i repubblicani sperano di riprendersi la Camera e magari anche il Senato.

Con un’ulteriore domanda nella domanda: nel 2024, sarà lui il volto nuovo, o meglio vecchio, per riprendersi pure la Casa Bianca?

Il punto della situazione nel commento video.

Con l’altro grande protagonista a destra, Ron DeSantis, che proprio dalla sua Florida si sfrega le mani e aspetta.