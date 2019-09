La tremenda vendetta: un barbecue per boicottare la vegana che aveva fatto causa ai vicini

Sabato 7 Settembre 2019, 15:09

Vegan Cilla Carden, che vive nella periferia della città di Perth, Australia, questa settimana ha fatto notizia per aver denunciato i suoi vicini per l'odore del barbecue. Tuttavia, la giustizia sin da subito si è schierata dalla parte dei vicini e ha respinto la richiesta della donna.Nonostante il fallimento della battaglia giudiziaria, che assicura di voler continuare, la storia non si è ancora conclusa.Migliaia di suoi concittadini, a cui piace il barbecue e indignati per quello che considerano un attacco a «una buona e vecchia tradizione australiana», hanno deciso di sfidare i vegani, organizzando un mega barbecue. I promotori dell'evento hanno creato un gruppo su Facebook dedicato all'occasione.Poiché l'evento, però, stava attirando l'attenzione di molti e stava accendendo gli animi di qualcuno, i promotori dell'iniziativa hanno voluto sottolineare che si tratta di una «protesta pacifica» e che nessuno potrà entrare nella proprietà di Carden.L'avvocato ha affermato che Carden non ha «obiezioni nei confronti di chi mangia carne o barbecue». Mentre la pagina iniziale dell'evento che era stata eliminata, è stata nuovamente creata, anche se nella stessa è stato precisato che non sarà possibile organizzare l'evento pianificato a causa di difficoltà logistiche.In un messaggio della pagina facebook raccolta dai media locali, tra cui News.co.au, gli organizzatori hanno dichiarato di aver lanciato l'iniziativa per evidenziare lo sforzo degli agricoltori australiani che insistono nel mantenere il paese «al sicuro dagli estremisti vegani», aggiungendo che anche loro non tollerano alcun tipo di «molestie contro la signora Carden o raid nella sua proprietà privata».Invece, è stato proposto che ogni persona che sostiene la causa organizzi un barbecue nella propria residenza in tutto il pianeta e condivida le foto e i video sul gruppo.