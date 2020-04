​Naufragio tra Malta e Tripoli. Carola Rackete: «Europa, vergognati»

Dura reprimenda di Carola Rackete nei confronti dell'Unione europea. «Shame on you, Europe». «Vergognati, Europa». È l'accusa di Carola Rackete, la capitana della Sea watch su Twitter che parla del naufragio di un barcone tra Malta e Libia con numerosi morti. «Una barca è naufragata nella zona di soccorso maltese - scrive Rackete -Le autorità europee conosco la situazione d a ieri ma hanno deciso di non fare niente. Vergogna».

