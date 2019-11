Grecia, scoperti 41 migranti stipati in un camion: rischiavano il soffocamento

Sono 41 i migranti privi di documenti ritrovati stipati in un camion frigorifero in un'autostrada nel nord della Grecia. Lo riferisce Ekathimerini. Secondo le prime notizie, i migranti verrebbero tutti dall'Afghanistan anche se la polizia sta eseguendo controlli di identità per confermarlo. Il camionista, un georgiano, è stato arrestato. L'impianto di refrigerazione non era in funzione al momento del fermo. Molti dei migranti, tutti uomini dai 20 ai 30 anni, hanno accusato problemi respiratori e sono stati portati in ospedale.

Ultimo aggiornamento: 17:58

