Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, appena arrivato a Tripoli per una missione lampo, ha in agenda una serie di incontri con le autorità del governo di accordo nazionale. Il primo appuntamento, secondo quanto riferisce la Farnesina in un tweet, è con il vice premier Ahmed Maitig, seguiranno colloqui con il presidente del governo di accordo nazionale, Fayez Serraj, e con il ministro degli Esteri Taher Siyala. Infine, il titolare della Farnesina avrà un colloquio con il presidente dell'Alto Consiglio di Stato, Khaled el Meshri.

Sabato 7 Luglio 2018, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 07-07-2018 12:09

