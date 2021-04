Francia, boom di respingimenti di migranti provenienti dall'Italia

In Francia è boom di respingimenti di migranti provenienti dall'Italia. Tra il novembre dello scorso anno e marzo 2021, le autorità francesi hanno rifiutato l'ingresso nel loro Paese a 23.537 «migranti irregolari provenienti dall'Italia», vale a dire «più del doppio» rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerge da un rapporto della Polizia di frontiera francese (Paf), una cui anticipazione è stata diffusa da 'Le Figaro'.

Nel documento si evidenzia che nello stesso periodo preso in esame per l'Italia, 12.288 persone «con documenti irregolari controllate al confine con la Spagna sono state respinte» prima di entrare in Francia, un aumento del 203% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Allo stesso tempo, 3.469 migranti irregolari sono stati intercettati nei dipartimenti limitrofi, in particolare nei Pirenei orientali. Secondo il quotidiano francese, i dati dimostrano l'«efficacia» dei rinforzi dispiegati ai vari valichi con la Francia per contrastare l'immigrazione irregolare.