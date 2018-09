Migranti, crescono gli arrivi dalla Turchia alla Grecia

Netto aumento degli immigrati irregolari che hanno fatto ingresso nell'Unione Europea nel 2018, rispetto all'anno precedente con una consistente crescita degli arrivi dalla Turchia. A parlarne è il quotidiano tedesco Die Welt, entrato in possesso di un documento interno della Commissione europea.



Secondo i dati, tra gennaio e la metà di settembre di quest'anno sono entrati nel territorio della Ue dalla Turchia 38.687 immigrati irregolari, con un incremento del 43% rispetto allo stesso periodo del 2017. In particolare, in Grecia sono entrati 36.423 migranti, dei quali 12.147 attraverso i confini terrestri. Altri 1.965 immigrati irregolari provenienti dalla Turchia hanno fatto ingresso in Italia, mentre in Bulgaria sono stati 239 e a Cipro 71.



Poco meno della metà dei migranti irregolari che hanno fatto ingresso nella Ue per vie terresti hanno passaporto turco. I dati della Commissione europea dimostrano la ridotta efficacia dei controlli effettuati dalle autorità turche, dopo l'accordo siglato da Ankara con la Ue nel 2016. In cambio, la Turchia ha ricevuto 3 miliardi di euro, come contributo per l'implementazione dei controlli alle frontiere e per l'accoglienza dei migranti che vengono respinti dalla Ue.

Sabato 29 Settembre 2018, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 18:41

