Migranti, la Grecia ha deciso diecimila rimpatri in Turchia entro il 2020

, laha deciso di rimandare indiecimila persone. E questo lo fa per arginare i flussidopo l'accaduto a. E il governo greco intende effettuare l'operazione. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri in una riunione d'emergenza all'indomani dell'in un campo profughi a, costato la vita a due persone.

Le altre misure di contenimento degli arrivi dei migranti. Il governo guidato dal premier conservatore Kyriakos Mitsotakis ha disposto altre misure di contenimento dei flussi, come il rafforzamento dei controlli delle frontiere e dei pattugliamenti in mare. Saranno inoltre istituiti centri per i migranti entrati illegalmente a cui è stato rifiutato il diritto di asilo, in attesa del loro rimpatrio. L'esecutivo si è poi impegnato a decongestionare le strutture di accoglienza nelle isole dell'Egeo, trasferendo parte dei



Il tema del sovraffollamento delle isole è dovuto alla crescita dei sbarchi nelle ultime settimane, in arrivo principalmente dalla Turchia, ed alla faticosa applicazione dell'accordo sui rimpatri siglato con Ankara nel 2016.

I media locali riportano una nota del governo di Atene in cui si spiega che si vogliono aumentare sensibilmente i rimpatri rispetto ai «1.805 in 4 anni e mezzo sotto il precedente governo di Syriza». Il governo ha deciso altre misure per contenere il flusso dei migranti irregolari.