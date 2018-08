Migranti, l'apertura del premier albanese Rama: «Noi, accolti dall'Italia e pronti a ricambiare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Agosto 2018, 12:00

«Davanti allo spettacolo di miseria e di vergogna, con esseri umani ridotti in larve sotto gli occhi di tutti, mentre il Paese forse più accogliente d'Europa negli ultimi 30 anni è stato lasciato solo, non riuscendo più a tenere i nervi saldi, dare una mano è stata la cosa più naturale. È arrivato il momento di dire basta. Avremmo voluto farlo già prima, ma non volevamo creare nessun tipo di malinteso con Roma». Il premier albanese, Edi Rama, spiega i motivi per cui ha deciso di accogliere venti migranti sbarcati dalla nave Diciotti.«Sì, abbiamo avuto continue comunicazioni tra i nostri rispettivi ministeri degli Esteri. Non c'era niente da discutere da parte nostra, i migranti eritrei di oggi sono uguali ai tanti di noi che non troppi anni fa intraprendevano il viaggio della speranza verso il vostro Paese. L'Italia ci salvò».«Noi non possiamo sostituire l'Europa, ma quando possiamo dare una mano non ci tiriamo indietro. La nostra storia non ce lo permette. Da soli non possiamo risolvere un bel niente su un problema enorme che l'Europa sembra non essere in grado di risolvere: esseri umani abbandonati in mezzo al mare e ridotti a prigionieri dall'impotenza politica Ue. Con orgoglio posso dire che l'Albania ha offerto rifugio a gente a rischio anche quando era molto più povera e malmessa. Il Paese europeo con più ebrei dopo la Seconda Guerra Mondiale quando il conflitto iniziò. Nessun ebreo è stato denunciato e altri hanno scelto l'Albania per nascondersi tra le famiglie musulmane o cristiane senza distinzione. E poi mezzo milione di albanesi del Kosovo, arrivati da noi nel 1999 quando l'Albania aveva ancora le piaghe aperte della tragedia finanziaria del '97, oltre a quasi 3mila iraniani che abbiamo ospitato per salvarli dagli orrori del Camp Liberty in Iraq. Sono tutti qua, con noi».«No, abbiamo avuto contatti solo con il governo italiano».«Mi è dispiaciuto leggere su qualche giornale italiano che questa decisione sia stata frutto di uno scambio. Una bufala anche offensiva perché non solo non ho mai parlato con il mio collega Conte, ma innanzitutto qui non si tratta di merce o di commercio, ma di vite umane. E poi l'Italia non ha mai mancato di sostenerci e mai ha chiesto favori per farlo, né ieri e né con questo governo. Non posso pensare in termini di profitti politici di qualsiasi natura quando in ballo ci sono cose molto più importanti che purtroppo hanno perso cosi tanta rilevanza ai giorni nostri come il dovere verso il prossimo».«Non la giudico perché sarebbe troppo facile e non aiuterebbe a fare niente di meglio. Sarebbe persino troppo facile accusare l'Italia come fanno in tanti, ma la vera questione è quale sarebbe una posizione più efficace di questa? E non avendo un'altra risposta, quella più comoda, cioè una posizione unitaria europea che purtroppo non c'è, mi rifiuto di dare giudizi dall'esterno».