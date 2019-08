Migranti, naufragio al largo della Libia, Oim: «Molti morti, anche bambini»

Alarm Phone ha riferito su Twitter di essere stata informata dalle autorità libiche del ritrovamento di un relitto di un barcone che avrebbe trasportato «circa 90 persone». Secondo il servizio che supporta coloro che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo, «alle h.13.00 abbiamo parlato con le autorità della Libia. Ci hanno detto di aver trovato il luogo del naufragio e circa 90 persone, molte delle quali sono morte, non sappiamo ancora quante». «Queste morti sono tua responsabilità Europa. Le tue politiche di deterrenza uccidono», ha concluso Alarm Phone nel tweet.

«Tragico naufragio al largo di al-Khums, in Libia. Circa 60 sopravvissuti sono stati riportati a riva e diversi corpi sono stati recuperati, tra loro bambini». Lo scrive su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in merito al naufragio avvenuto questa notte.LEGGI ANCHE....>