Migranti, Sea Watch: «Nuovo naufragio a largo della Libia»

Un nuovo naufragio di migranti al largo di Tripoli, in Libia, viene segnalato su Twitter da Sea Watch. L'ong scrive che il barcone sarebbe affondato ieri mattina: «Non sappiamo ancora quante vite siano andate perse. Nessuna nave europea nei dintorni, solo aerei di Frontex che osservano e coordinano il ritorno forzato in Libia da parte della cosiddetta Guardia Costiera libica, finanziata dall'Ue», denuncia Sea Watch nel tweet.

As the bodies of last week's shipwreck still wash ashore, another boat sunk Saturday morning, off Tripoli. We don't know how many lives were lost yet. No EU ships around, only @Frontex planes watching and coordinating forced returns by the EU-funded, so-called Libyan Coast Guard. https://t.co/5CzhogtZzh pic.twitter.com/ehUdRQF5n6

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 21, 2020