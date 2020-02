Migranti, barca con 47 persone in pericolo al largo di Malta. Alarm Phone: «Nessuno interviene»

Una barca con 47 persone in fuga dalla Libia è in pericolo al largo di Malta. Alarm Phone questa mattina ha ricevuto una chiamata dal barcone. Lo scrive lo stesso servizio telefonico sul proprio account Twitter specificando che «sono nella zona Sar di Malta». «Le autorità - si legge - si rifiutano di dirci se stiano lanciando un'operazione di soccorso. Le persone devono essere soccorse e portate in Europa!».

08.51: abbiamo appena parlato con le persone a bordo. Dicono che stanno imbarcando acqua e di aver paura che i soccorsi non arrivino. Alcune persone stanno piangendo. Chiedono aiuto e necessitano soccorsi immediati! Perché nessuno li sta cercando? — Alarm Phone (@alarm_phone) February 1, 2020

