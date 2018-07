Migranti, ong Seawatch sotto sequestro nel porto di Malta

«Mentre ci impediscono di lasciare il porto, la gente annega». Pia Kemp, comandante della nave Sea-Watch, dal profilo Twitter dell'Ong annuncia che la nave è bloccata dalle autorità di Malta.



LEGGI ANCHE: Il piano di Merkel sui migranti divide il governo. Seehofer minaccia le dimissioni



«Ogni ulteriore morte in mare è responsabilità di coloro che impediscono il salvataggio. Salvare vite in mare non è negoziabile», si legge. Sul sito dell'organizzazione, in una nota più articolata, Sea-Watch comunica di aver «appreso oggi che la sua nave è trattenuta a Malta senza nessun motivo legale fornito dalle autorità». LEGGI ANCHE:«Ogni ulteriore morte in mare è responsabilità di coloro che impediscono il salvataggio. Salvare vite in mare non è negoziabile», si legge. Sul sito dell'organizzazione, in una nota più articolata, Sea-Watch comunica di aver «appreso oggi che la sua nave è trattenuta a Malta senza nessun motivo legale fornito dalle autorità».

🔴#SeaWatch bloccata a Malta.



Alla richiesta di lasciare il porto apprendiamo che la nave é sottoposta a fermo. L'autorità portuale non fornisce motivazioni tecnico-legali. La riceviamo come una deliberata restrizione della nostra libertà volta a impedire l'attività di soccorso pic.twitter.com/4iidnNUM96 — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 2 luglio 2018

Lunedì 2 Luglio 2018, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 13:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nave, spiega l'organizzazione, ha «totale facoltà di battere bandiera olandese» e pertanto «l'assenza del permesso di salpare da Malta non è un questione legata alla registrazione» della nave «ma una campagna politica per fermare i soccorsi in mare».​Intanto si è svolta a Malta la prima udienza in tribunale a carico di Claus-Peter Reisch, il capitano della nave Lifeline, che ha attraccato a Malta mercoledì scorso con a bordo 234 migranti. L'uomo è accusato di vari reati, tra cui la registrazione impropria dell'imbarcazione, ma non di traffico di esseri umani. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 5 luglio. Reisch - riporta Malta Today - ha ottenuto la libertà su cauzione dietro un pagamento di 10.000 dollari e dovrà lasciare il suo passaporto in tribunale. Il marinaio è inoltre tenuto a dormire sulla nave e all'obbligo di firma una volta a settimana. La Lifeline è stata accusata di agire come nave di salvataggio nonostante sia registrata come imbarcazione da diporto nei Paesi Bassi. Sono inoltre stati espressi dubbi sul fatto che la nave sia effettivamente autorizzata a battere bandiera olandese.