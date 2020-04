Migranti, lettera alla Ue sui richiedenti asilo da Italia, Spagna, Francia e Germania: sistema vincolante per equa ridistribuzione

Stabilire un «meccanismo di solidarietà per la ricerca e il salvataggio» dei migranti; prevedere «una lista di clausole per dichiarare» la non ammissibilità delle richieste di asilo nelle procedure alle frontiere esterne; e «un meccanismo vincolante per un'equa ridistribuzione» dei richiedenti asilo tra gli Stati, «secondo criteri specifici». Sono i capisaldi di una lettera - che l'ANSA ha visto - che i ministri dell'Interno di Italia, Spagna, Francia e Germania hanno inviato alla Commissione Ue.

Ultimo aggiornamento: 14:00

