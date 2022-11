Milano, cade dal monopattino e batte la testa: 16enne finisce in coma

A Milano un 16enne è finito in coma dopo essere caduto dal monopattino e aver battuto la testa. Il giovane è stato portato con urgenza nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Policlinico di Milano. L'incidente è avvenuto nella notte mentre il ragazzo di 16 anni guidava un monopattino in viale Bianca Maria a Milano, pochi minuti prima delle 3. All'arrivo dell'ambulanza le condizioni dell'adolescente sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico.

Dopo la terribile caduta, sono stati immediatamente allertati i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente con ambulanza e automedica insieme alla polizia locale di Milano. L'adolescente dopo aver battuto violentemente la testa ha perso conoscenza e riportato un grave trauma cranico, una volta giunto in ospedale in codice rosso è stato intubato e portato in terapia intensiva. In base a quanto ricostruito dal sopralluogo della autorità, il ragazzo si trovava su un monopattino in direzione viale Majno, quando, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo del mezzo elettrico ed è caduto picchiando la testa. Al momento non ci sono elementi che attestino che nell'incidente fossero coinvolti altri veicoli.

