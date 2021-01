Vaccino, miliardari si fingono camerieri per prendere dosi al posto dei fragili: rischiano sei mesi di carcere

Il proprietario di un casinò e sua moglie attrice sono stati arrestati: la coppia è volata nello Yukon per ricevere il vaccino anti-Covid destinato a popolazioni indigene vulnerabili. Rodney Baker, 55 anni e Ekaterina Baker, 32 anni, hanno volato per 1.700 miglia da Vancouver a Beaver Creek, una comunità di 90 persone nell'estremo nord-ovest del Canada, il 21 gennaio scorso. Si sono finti camerieri per ricevere iniezioni del vaccino Moderna in una clinica mobile, ma sono stati scoperti prima che potessero tornare a casa.

Canada could JAIL multi-millionaire and his wife who flew to remote region to get Covid jabs meant for indigenous peoplehttps://t.co/wmIvOift7R — Daily Mail US (@DailyMail) January 29, 2021

I Baker sono stati multati di circa 2.000 euro per aver infranto le regole del Covid, ma gli anziani della comunità chiedono che venga inflitta loro una sanzione più severa. Mercoledì, è stato ordinato loro di comparire in tribunale e hanno bloccato i loro biglietti per tornare a casa. Se condannati, rischiano un massimo di sei mesi di carcere. Baker ha rassegnato le dimissioni da CEO di Great Canadian Gaming domenica: i dati finanziari mostrano che ha incassato 45.9 milioni di dollari in borsa nell'ultimo anno.

Marc Miller, ministro canadese dei servizi indigeni, si è detto «disgustato dalle loro azioni. Questa è forse la cosa più stupida che ho visto da molto tempo. Non so cosa sia passato per la mente di quelle persone. C'è un'estrema scarsità di dosi e per qualche motivo le persone hanno cercato di ingannare il sistema. È ingiusto. È sbagliato». Il ministro dei servizi alla comunità di Yukon, John Streicker, ha detto che i membri del White River First Nation a Beaver Creek si sono sentiti violati. Alla comunità è stata data la priorità del vaccino a causa della sua lontananza, una popolazione anziana e con un accesso limitato all'assistenza sanitaria.

