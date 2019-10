Milionaria trovata morta nel frigorifero: scatta la caccia all'uomo

Arrestato Andrea Alongi: idolo del web nel processo Bonsu

Il corpo di una donna d'affarithailandese è stato trovato sepolto nel suo. Wannee Jiracharoenying, 58 anni, è scomparsa lo scorso ottobre dopo aver visitato un tempio locale ed è stata trovata dopo che i vicini si sono lamentati di un odore sgradevole proveniente da casa sua a Chiang Mai, in Thailandia.La polizia, come riporta L'Independent, ha scoperto il suo corpo all'interno di un congelatore, con le braccia e le gambe legate e un sacchetto di plastica sulla testa e ora sta cercando Withun Sitabut, driver sospettato di omicidio.Migliaia di sterline sono state prelevate dai conti bancari della signora Wannee dalla sua scomparsa mentre Withun si stava preparando a fuggire dalla Thailandia proprio quando le forze dell’ordine hanno iniziato le ricerche.Immagini mostrato che il signor Withun guidava la macchina della donna deceduta e un'altra foto lo mostrava con una mazzetta di banconote in mano dopo aver prelevato denaro dal suo conto e la polizia lo ha anche accusato di aver usato il telefono della vittima per inviare un messaggio di testo a una delle sue amiche, dicendo che stava viaggiando in Vietnam.