Coronavirus: milionario vuole rifugiarsi nel bunker privato ma dimentica il codice per sbloccare la porta

Mentre il coronavirus si diffonde negli Stati Uniti, un dirigente della Silicon Valley ha tentato di sfuggire al contagio nascondendosi in un bunker privato milionario, situato a 3 metri di profondità in Nuova Zelanda, ma ha avuto una fondamentale difficoltà per accedervi.



Gary Lynch, direttore e produttore di rifugi di sopravvivenza Rising S, ha raccontato che l'imprenditore americano lo ha contattato all'inizio di marzo perché non ricordava il codice esatto per poter aprire la porta segreta del suo rifugio, che non aveva mai avuto occasione di usare prima, secondo quanto riferito da Bloomberg.



Secondo Lynch, l'imprendiore gestisce un'azienda a San Francisco, ma risiede a New York, la città degli Stati Uniti più colpita dal virus. «Ha raggiunto la Nuova Zelanda per sfuggire a tutto quello che sta accadendo a New York», ha detto Lynch, che ha rifiutato di rivelare l'identità del suo cliente, aggiungendo solo che l'uomo sta ancora vivendo nel suo rifugio.



La società Rising S ha costruito negli ultimi anni circa una dozzina di bunker privati ​​in Nuova Zelanda. Il costo medio è di circa 3 milioni di dollari per un rifugio di circa 150 tonnellate, tuttavia il costo dei rifugi può arrivare fino a 8 milioni di dollari con funzionalità aggiuntive come bagni di lusso, sale giochi, poligoni di tiro e palestre.



