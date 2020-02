Militare russo compone un cuore con 16 carri armati e chiede alla sua ragazza di sposarlo

Un militare russo ha composto un cuore con 16 carri armati T-72 in un poligono fuori Mosca e dopo avervi condotto la fidanzata le ha chiesto di sposarlo.



Dalle immagini proposte dal video, che è diventato virale in poco tempo, si può notare come la giovane coppia arriva sul luogo dove è stato previsto il cuore e lei dopo aver aperto gli occhi resta sorpresa dalla stravagante iniziativa di lui. Successivamente, il giovane tenente le offre dei fiori e si inginocchia, mentre lei si tuffa immediatamente tra le sue braccia, accettando la proposta di matrimonio.

