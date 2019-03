Domenica 17 Marzo 2019, 13:29

Una ventunenne, Emily O'Connor, sostiene di aver vissuto la peggiore esperienza della sua vita dopo che la compagnia aerea britannica Thomas Cook le ha chiesto di coprirsi, pena l'immediata espulsione dal volo. Il comportamento della compagnia ha generato un intenso dibattito in rete.La ragazza che sostiene di aver vissuto un'esperienza umiliante ha raccontato che il personale di bordo l'ha minacciata a causa del suo abbigliamento, reo di offendere gli altri passeggeri.L'incidente è avvenuto a bordo di un volo che si stava preparando a decollare da Birmingham a Tenerife, ma non lo ha fatto fino a quando la ragazza non si è coperta con una giacca. La giovane indossava, invece, un top corto e pantaloni a vita alta.«Mi hanno detto che mi avrebbero espulso dal volo se non mi fossi coperta, dal momento che stavo offendendo gli altri passeggeri a causa del mio stile a dir loro inappropriato», ha scritto la giovane qualche giorno dopo sul suo profilo social, specificando che quattro membri dello staff l'hanno circondata per prendere il suo bagaglio e escluderla dall'aereo.O'Connor ha voluto verificare se il suo abbigliamento offendesse effettivamente i presenti, e ha chiesto a voce alta ai presenti se si sentissero offesi, tuttavia ha ricevuto solo una risposta: «Zitta, patetica, indossa una maledetta giacca».Suo cugino, che viaggiava con lei, le ha prestato una giacca, e solo allora il pilota ha avviato le procedure di decollo, ha raccontato la giovane. «Tremavo visibilmente, ma hanno continuato a ridicolizzarmi, è stata la peggiore esperienza della mia vita», ha scritto.