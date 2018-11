Mercoledì 21 Novembre 2018, 11:30

In Australia, un adolescente ha riportato gravi ferite dopo essere stato attaccato da una decina di squali, come informano i media locali.Sean Whitcombe, 17 anni, stava facendo pesca subacque sulla costa di Nhulunbuy, nel nord dell'Australia, quando è stato attaccato.Il minore è stato estratto sanguinante dall'acqua dai suoi amici, ricevendo da loro i primi soccorsi.Sean ha riportato gravi ferite alle bracia e alle gambe, e è stato trasportato in ospedale, ora le sue condizioni di salute sono stabili.