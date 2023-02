Miscele di resine, cera d'api e grassi animali: così venivano imbalsamate le mummie

La scoperta consente di approfondire nel dettaglio alcune delle misteriose tecniche usate durante il processo della mummificazione ed è stata possibile solo grazie all’individuazione di un antico laboratorio di imbalsamazione scoperto a Saqqara, ormai il luogo da cui negli ultimi anni stanno emergendo meraviglie archeologiche non saccheggiate dai tombaroli. I 31 vasi etichettati trovati in un laboratorio di imbalsamazione di 2.500 anni fa hanno rivelato gli estratti vegetali e animali utilizzati per preparare le mummie dell'antico Egitto, compresi gli ingredienti provenienti da centinaia e persino migliaia di chilometri di distanza. L'analisi chimica del contenuto dei vasi ha identificato miscele complesse di resine botaniche e altre sostanze, alcune delle quali provenienti da piante che crescono fino al sud-est asiatico. La scoperta è stata riportata in uno studio pubblicato su Nature e condotto dagli esperti di Università di Tubinga e Università Ludwig-Maximilians in Germania, e American University al Cairo.

«In precedenza, le intuizioni sul processo di imbalsamazione provenivano da due fonti principali: testi storici e analisi chimiche delle mummie stesse. Ma collegarli tra loro si è rivelato difficile» dice Salima Ikram, archeologa e specialista di mummia all'American University del Cairo. «Potresti avere il nome di qualcosa, ma non sai cosa diavolo sia, tranne i geroglifici che suggeriscono che è un olio o una resina». Questo atteggiamento frustrante per gli archeologi sarà cosa superata d’ora in poi, grazie al laboratorio di imbalsamazione sotterraneo scoperto nel 2016 a Saqqara, un antico cimitero egizio in uso dal 2.900 a.C. o anche prima. Il sito include anche camere di sepoltura, ed è probabile che i membri d'élite della società siano stati sepolti lì, dicono gli autori. All'interno del laboratorio di Saqqara, che risale al 664-525 a.C., gli archeologi hanno scoperto dozzine di vasi di ceramica utilizzati nel processo di imbalsamazione, molti etichettati con gli ingredienti che contengono e il loro uso. «Questa è la prima volta che hai barattoli con etichette del contenuto» ammette Ikram.

Per identificare il contenuto specifico delle navi, un team egiziano-tedesco ha analizzato le miscele utilizzando una tecnica chiamata gascromatografia-spettrometria di massa, in un laboratorio del Centro Nazionale di Ricerca a Giza, in Egitto. Ciò ha dimostrato che i vasi contenevano sostanze precedentemente legate alla mummificazione, compresi estratti di cespugli di ginepro, cipressi e alberi di cedro, che crescono nella regione del Mediterraneo orientale. Il team ha anche trovato bitume del Mar Morto, insieme a grassi animali e cera d'api, probabilmente di origine locale.

Ma i ricercatori hanno anche identificato due ingredienti sorprendenti: una resina chiamata elemi, che proviene da alberi di Canarium che crescono nelle foreste pluviali in Asia e in Africa; e un'altra chiamata dammar che proviene da alberi di Shorea trovati nelle foreste tropicali dell'India meridionale, dello Sri Lanka e del sud-est asiatico.

«L'Egitto era povero di risorse in termini di molte sostanze resinose, quindi molte sono state acquistate o scambiate da terre lontane» afferma Carl Heron, archeologo del British Museum di Londra. Le antiche reti commerciali collegavano l'India e il sud-est asiatico alla regione mediterranea. Ma non è chiaro se gli imbalsamatori egiziani abbiano cercato questi ingredienti specifici o li abbiano imbattuti attraverso tentativi ed errori. «Chi avrebbe mai pensato che stavano ricevendo cose che potrebbero provenire dall'India?» ammette Ikram.

Gli antichi imbalsamatori egiziani avevano una comprensione sofisticata delle proprietà delle materie prime, dicono gli autori. I vasi contenevano miscele complesse di ingredienti che, in alcuni casi, erano stati accuratamente riscaldati o distillati. Molte delle resine avevano proprietà antimicrobiche - una ciotola contenente elemi e grasso animale «per rendere piacevole il suo odore» secondo l’iscrizione - o caratteristiche che ne promuovevano la conservazione. «La loro conoscenza di queste sostanze era incredibile» afferma il coautore dello studio Maxime Rageot, archeologo biomolecolare all'Università di Tubinga in Germania. Gli studi chimici sulle mummie suggeriscono che le ricette di imbalsamazione sono diventate più complesse nel tempo, osserva Rageot. «Ma una domanda aperta è come gli antichi egizi hanno sviluppato specifiche procedure e ricette di imbalsamazione e perché hanno selezionato determinati ingredienti rispetto ad altri» ha detto il co-autore dello studio Mahmoud Bahgat, un biochimico al Centro Nazionale di Ricerca dell'Egitto al Cairo. «Dobbiamo essere intelligenti come loro per scoprire le intenzioni».