Missile nucleare Bulava, l'arma che può provocare un'esplosione atomica 100 volte più forte di Hiroshima

Il missile Bulava può contenere 6-10 testate nucleari, che produrrebbero un impatto fino a 100 volte l'esplosione atomica che devastò Hiroshima nel 1945. È lungo 21,9 metri e pesa circa 36,8 tonnellate. Avrebbe una gittata fino a 10.000 km. La Russia ha testato il missile balistico Bulava nelle acque del Mar Bianco. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, precisando che il missile è stato lanciato dal sottomarino nucleare 'Generalissimo Suvorov' e ha colpito il poligono di Kura nella penisola della Kamchatka.

Missile Bulava, la gittata

Fonti russe riferiscono che il missile balistico Bulava SS-N-30 può trasportare dieci testate a una distanza di 8.000 km. Altre fonti suggeriscono che il Bulava potrebbe avere una portata di 10.000 km e, secondo quanto riferito, è dotato di una testata nucleare da 550 kT.

I test precedenti

E’ nato per eludere le difese anti-missile occidentali soprattutto grazie ad una diversa velocità iniziale che ne rende difficile l’intercettazione dai sistemi avversari. Il primo test di lancio, fallito, nel 2005, poi il 28 novembre 2008 un lancio riuscito (il missile ha raggiunto l'obiettivo nella penisola del Kamchatka come oggi) e il 9 dicembre 2009 quando a causa di un lancio fallito in Norvegia è stato avvistato un curioso evento atmosferico causato appunto dalla condensa della scia del razzo (ma non sono stati mai resi noti dettagli sul fallimento del lancio) Il sistema è entrato in servizio sperimentale il 10 gennaio 2013. a bordo del sottomarino Classe Borei Yuri Dolgorukiy. Nel giugno 2018 i Bulava sono entrati ufficialmente in servizio nella Marina russa a seguito del successo del lancio simultaneo di 4 missili avvenuto nel maggio 2018. 12 dicembre 2020 : Il sottomarino nucleare Vladimir Monomakh della Marina Russa lancia con successo quattro missili balistici Bulava in rapida successione a pochi secondi l'uno dall'altro. Il lancio è avvenuto nel mare di Okhotsk nella regione di Arkhangelsk mentre il sottomarino era in immersione. I quattro missili hanno raggiunto con successo gli obbiettivi prestabiliti.