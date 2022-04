Missile Sarmat, così la Russia può colpire ogni angolo del pianeta

Un test missilistico di routine, forse pianificato diversi mesi prima che iniziasse l’offensiva russa in Ucraina, assume inevitabilmente un aspetto minaccioso in seguito agli eventi bellici e alle accresciute tensioni Russia-Nato. Del resto il missile balistico intercontinentale RS-28 Sarmat ben rappresenta l’evoluzione tecnologica delle capacità strategiche e nucleari russe poiché si tratta di un’arma in grado di portare in ogni angolo del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati