Missili Atacms, l'arma richiesta da Kiev agli Usa e i dubbi di Biden. «Evitiamo la terza guerra mondiale»

L'acronimo con cui sono conosciuti è Atacms. Per esteso Army Tactical Missile System. Missili a lungo raggio che Kiev - come rivelato dal New York Times - ha espressamente chiesto agli Usa. Ma sul cui invio - vista l'escalation del conflitto con la Russia - Biden tentenna. Ma perché l'Ucraina vuole questi missili? E perché la Casa Bianca nicchia?

Kiev sotto attacco, vendetta Putin dopo l'esplosione al ponte in Crimea: «Atto terroristico Ucraina»

Missili Atacms, cosa sono

Il missile a lungo raggio Atacms può colpire obiettivi a 190 miglia di distanza con una testata contenente suppergiù 375 libbre di esplosivo. Può essere lanciato dai lanciatori mobili Himars forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina, nonché dai vecchi lanciatori M270 inviati dalla Gran Bretagna e dalla Germania.

PERCHE' KIEV LI VUOLE

Perché Kiev spinge affinché gli Usa forniscano questi missili? Una parola: portata. Per i funzionari di Zelensky il missile potrebbe aiutarli a riconquistare la Crimea. Ma dal Pentagono rispondono che già stanno fornendo all'Ucraina le armi di cui ha più bisogno: ovvero i sistemi missilistici a lancio multiplo guidato, o Gmlrs. E questa settimana - informa il NYT - un alto funzionario del Pentagono ha affermato che i razzi guidati, che gli Stati Uniti hanno inviato a migliaia di forze ucraine, possono raggiungere la maggior parte dei loro obiettivi, Crimea compresa. E i dubbi dell'amministrazione Biden sono alimentati anche da valutazioni tecniche. Rispetto al Gmlrs, la versione dell'Atacms che l'Ucraina vuole trasporta una testata esplosiva che è circa il 50 pe rcento più grande e può colpire obiettivi più di tre volte più lontani. Il missile è però molto più grande, lungo circa 13 piedi e largo 2 piedi e pesa circa 3.000 libbre. Di conseguenza, un lanciatore mobile come l'M142 Himars può trasportare sei razzi guidati ma solo un missile tattico alla volta.

I DUBBI DELLA CASA BIANCA

La preoccupazione alla Casa Bianca è che l'Ucraina possa usare il missile a lungo raggio per colpire obiettivi nel cuore della Russia e che quindi questo possa scatenare ulteriormente una reazione dura di Putin. «Stiamo cercando di evitare la terza guerra mondiale», ha detto il presidente Biden. Di contro Zelensky afferma che l'arma è cruciale per la capacità del suo Paese di lanciare una controffensiva più ampia.

LA STORIA DEL MISSILE

Il missile - ricostruisce il NYT - è stato sviluppato negli anni '80 per distruggere obiettivi sovietici di alto valore dietro le linee nemiche. È stato costruito come una rara arma guidata in un'epoca in cui gli Stati Uniti facevano affidamento principalmente su "bombe stupide" e altre munizioni non guidate per attaccare obiettivi a terra. Il missile è stato originariamente progettato per distruggere le armi di difesa missilistiche terra-aria nemiche ricoprendole con centinaia di singole bombe.