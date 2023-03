Corea del Nord lancia due missili da sottomarino nel Mar del Giappone

Missili - La Corea del Nord ha riferito di aver lanciato 2 missili da crociera strategici da un sottomarino nel Mar del Giappone in un'esercitazione.

Lo riporta l'agenzia nordcoreana Kcna. «Il sottomarino 'August 24 Hero Warship' che è stato mobilitato per l'esercitazione ha lanciato due missili da crociera strategici nelle acque al largo della baia di Kyongpho nel Mare orientale della Corea», scrive Kcna. «L'esercitazione di lancio ha raggiunto con successo il suo scopo».

BREAKING: North Korea says it launched two "strategic cruise missiles" from underwater from a submarine on Sunday. Each flew around 1,500 km and for a duration of around 125 minutes, state media reported Monday. More from @nknewsorg soon. pic.twitter.com/uICXvvpbTq

— NK NEWS (@nknewsorg) March 12, 2023