Otto missili di Stati Uniti e Corea del Sud lanciati nel mar del Giappone in risposta al raid di Kim Jong-un

Botta e risposta nel mar del Giappone: Stati Uniti e Corea del Sud hanno lanciato otto missili in risposta agli altrettanti scagliati dalla Corea del Nord poche ore prima nelle acque dello stesso mare. Lo riferisce la Cnn. «Il lancio combinato Usa-Corea del Sud di missili terra-terra dimostra che anche se la Corea del Nord provoca con missili da vari luoghi, gli Usa e la Corea del Sud hanno la capacità e la prontezza di colpire immediatamente con precisione in relazione all'origine della provocazione», afferma lo Stato maggiore congiunto sudcoreano, riferisce sempre la Cnn in realazione all'escalation del confronto scatenato da Kim Jong-un nei confronti di Seul e Washington. I missili, da una parte e dall'altra, sono programmati per cadere in mare in zone lontane dalle vie di navigazione: quelli americani e sudcoreani si sono inabissati al largo della costa est della Corea del Sud.

