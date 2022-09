Missile balistico Corea del Nord lanciato nel Mar del Giappone: la denuncia dell'esercito di Seul

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato nel mar del Giappone. Lo riferisce l'esercito sudcoreano secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Yonhap.

Già nel corso della giornata si erano susseguite voci che il Paese di Kim si stesse preparando a lanciare un nuovo sottomarino ritenuto in grado di lanciare missili balistici, così come riferito nei giorni scorsi da un think tank statunitense che aveva citato immagini satellitari commerciali. Un rapporto sulle manovra della Corea del Nord arrivato proprio quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden accusava - in un discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite - il Paese di «violare palesemente le sanzioni delle Nazioni Unite».

Gli analisti hanno individuato per la prima volta i segnali che almeno un nuovo sottomarino era in costruzione nel 2016 e nel 2019 i media statali hanno mostrato al leader nordcoreano Kim Jong Un che ispezionava un sottomarino precedentemente non segnalato che era stato costruito sotto «la sua speciale attenzione» e che sarebbe stato operativo nelle acque al largo della costa orientale.

La Corea del Nord possiede una grande flotta di sottomarini ma solo un sottomarino sperimentale noto in grado di trasportare un missile balistico.

In mezzo a una raffica senza precedenti di test missilistici messi in atto quest'anno, la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico da un sottomarino già a maggio scorso da vicino a Sinpo. Secondo gli osservatori internazionali la Corea del Nord ha fatto i preparativi per riprendere i test nucleari per la prima volta dal 2017, a causa dello stallo dei colloqui di denuclearizzazione.