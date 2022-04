Missili ipersonici, Stati Uniti in difficoltà rispetto a Cina e Russia: l'arrivo dell'arma slitta di un anno

Gli Stati Uniti in ritardo su Russia e Cina rispetto allo sviluppo delle armi ipersoniche. L'arrivo dell'arma annunciata dal Pentagono è slittato di un anno sul ruolino di marcia. L'obiettivo era dichiarare una «capacità operativa anticipata» già il prossimo 30 settembre, ma la scadenza per il missile "Lookheed Martin Corp." è stata spostata, con nuova data fissata ad almeno un anno più tardi.

Dunque, nuovo appuntaento al 2023, fa sapere "Bloomberg" riportando una dichiarazione dell'Air Force, mentre dall'altra parte del globo i lavori sono già a buon punto. Il Pentagono ha affermato che l'arma a risposta rapida lanciata dall'aria, o ARRW, dovrebbe essere "la prima arma ipseronica operativa della nazione".

«Russia-Usa, rischio guerra per le armi all'Ucraina». E la Cina spinge sul nucleare

