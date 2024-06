Colpire in territorio russo e farlo con armi occidentali. È stata questa la svolta della Nato degli ultimi giorni. E in questa svolta, un ruolo fondamentale lo ha avuto il semaforo verde degli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden, dopo iniziali tentennamenti per evitare un’escalation con Mosca, ha dato il via libera all’Ucraina per usare le armi americane anche verso obiettivi militari in territorio russo. Quantomeno nella regione di Belgorod, quella a ridosso del confine. E ieri, il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha chiarito anche un altro punto: «Non c'è mai stata una restrizione all’abbattimento di aerei ostili da parte degli ucraini, anche se questi aerei non si trovano necessariamente nello spazio aereo ucraino». «Possono abbattere gli aerei russi che rappresentano una minaccia imminente. E lo hanno fatto. Lo hanno fatto fin dall'inizio della guerra» ha detto Kirby. Le parole del funzionario certificano quello che per molti osservatori era già una certezza. Una fonte di alto livello di Washington ha confermato all’Associated Press che le forze ucraine starebbero già utilizzando armi “made in Usa” contro obiettivi militari russi all’interno della Federazione. In questi giorni, blog militari e l’Institute for the study of war avevano affermato che le forze di Kiev avevano già colpito una batteria di difesa aerea russa (S-300 o S-400) nella regione di Belgorod. Un attacco che sarebbe stato effettuato con i micidiali missili Himars. E lo stesso Kirby, interpellato dai giornalisti sulla questione, aveva detto di non potere dare risposte dettagliate sul possibile utilizzo di armi statunitensi in territorio russo. Un «no comment» del portavoce Usa che è apparso a molti come un’implicita conferma di quanto trapelato dal fronte.

BOCCATA D’OSSIGENO

Per Volodymyr Zelensky, la direttiva di Biden con cui è stato dato l’ok all’uso delle armi americane in Russia è stata una boccata d’ossigeno fondamentale. Anche per mostrare al Paese che l’alleanza con l’Occidente non sta vacillando. Sul fronte, infatti, la situazione appare molto complessa. E mentre il presidente ucraino è impegnato in un tour diplomatico asiatico dall’Estremo al Medio Oriente, le forze di Vladimir Putin continuano a premere su tutta la prima linea. Ieri, le autorità ucraine hanno riferito di bombardamenti su 22 città nella sola regione di Kherson. E 27 droni kamikaze Shahed (di cui 22 abbattuti) sono stati lanciati contro le aree di Kherson, Sumy, Mykolaiv, Poltava e Dnipropetrovsk.

OBIETTIVI LEGITTIMI

Il Cremlino vuole accelerare per sfruttare il ritardo nell’arrivo degli aiuti militari dall’Occidente. E il ministro della Difesa, Andrei Belousov, che in questi giorni ha partecipato a una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale in uniforme militare (pure da civile, come il predecessore Sergei Shoigu), sa che deve dimostrare di capitalizzare questa finestra di opportunità. Putin vuole mettere ancora più pressione sui Paesi che sostengono Kiev: specialmente con l’approssimarsi del summit di pace in Svizzera. Ieri, il portavoce dell'ambasciata russa a Parigi, Alexander Makogonov, ha messo in guardia la Francia sul fatto che i suoi istruttori militari, una volta messo piede in Ucraina per addestrare le forze di Kiev, saranno considerati «un obiettivo legittimo». E dopo l’avvertimento della Norvegia sul fatto che la Nato ha due o tre anni per ricostruire le forze in vista di uno scontro diretto con Mosca, ieri è arrivato il monito del ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius: entro il 2029, la Germania deve essere pronta alla guerra.