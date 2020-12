Il mistero dei monoliti si infittisce: sparito quello dello Utah, ne compare uno nuovo in Romania

Il mistero a puntate dei monoliti si infittisce. Dopo il primo avvistamento dell'oggetto misterioso e argentato nello Utah, rapidamente scomparso, un nuovo monolite è infatti apparso dal nulla su una collina in Romania. Sul web fioccano le più svariate teorie su chi installi e poi porti via queste statue di metallo, e non si esclude la mano aliena, ma al momento non esistono certezze. Solo tanta curiosità per una vicenda incredibile che sta appassionando migliaia di persone da un continente all'altro.

APPROFONDIMENTI COME UN FILM DI KUBRICK Opera d'arte o opera aliena? Misterioso monolite argentato... NELLO UTAH Usa, scomparso il monolite misterioso rinvenuto in un deserto pochi...

Leggi anche > Usa, scomparso il monolite misterioso rinvenuto in un deserto pochi giorni fa

Il primo monolite è stato avvistato dagli operatori del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, durante una missione di routine nella zona sud-orientale dello Stato americano. Mentre sorvolavano l'area per contare le pecore delle Montagne Rocciose, si sono imbattuti nella struttura metallica abbandonata in mezzo al deserto. Chi ce l'ha messa? Perché? E soprattutto, che fine ha fatto? Il ritrovamento risale al 18 novembre scorso, ma il 27 era già scomparso.

Passano ancora pochi giorni ed ecco che un nuovo monolite, un poco più alto dell'altro (circa 4 metri) e coperto di segni sferici, appare "magicamente" sulla collina Batca Doamnei nella Romania settentrionale. Il sindaco della cittadina locale Piatra Neamt, Andrei Carabelea, ha scritto su Facebook: «Non c'è motivo di andare nel panico per coloro che pensano ci sia vita nell'universo. Io credo che alcuni teenagers alieni e sfacciati siano scappati dall'UFO dei loro genitori e abbiano cominciato a piantare monoliti di metallo nel nostro mondo. Prima nello Utah e ora a Piatra Neamt. Io mi sento onorato che abbiano scelto la nostra città. Aldilà delle cospirazioni, mi piace credere che questo renda la nostra città speciale: per i terrestri e forse non solo».

Che sia opera di artisti terrestri o fan del regista Stanley Kubrick (il monolite ricorda quello dell'iconica scena di "2001: Odissea nello spazio"), che sia uno scherzo o un esperimento sociale, o addirittura un messaggio proveniente dallo spazio, l'unica certezza è che non si era mai visto niente di simile prima d'ora. E probabilmente, il mistero è ancora lontano dall'essere risolto.

Ultimo aggiornamento: 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA