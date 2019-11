La modella brasiliana Gabriela Sara Vasconcelos Assuncao, 19 anni, è stata arrestata nella città di Anápolis per traffico di armi, secondo quanto riferito da G1.



La giovane donna è stata arrestata in un salone di bellezza, poco prima delle nozze della sorella, dopo che la Polizia è entrata in possesso di numerose foto e video nei quali la modella viene immortalata in pose sexy con le armi. Assuncao era già stata arrestata nel mese di ottobre con la stessa accusata, insieme al suo compagno, Tiago Vieira da Silva di 24 anni. In quell'occasione la Polizia avevano trovato 484 proiettili, un fucile e 10 pistole nella loro auto.



Assuncao ha negato il suo coinvolgimento in questa storia, affermando che il suo compagno l'aveva solo avvertita che avrebbero trasportato della merce, e per questo a ottobre era stata rilasciata.

Da parte sua, al momento dell'arresto Vieira da Silva aveva dichiarato che un'organizzazione criminale gli aveva offerto 15.000 reais per consegnare un pacchetto nella città di Belém, sottolineando di non conoscerne però il contenuto.



