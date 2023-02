Janessa, foto della modella usate per 100mila profili fake per truffare uomini soli: «Mi hanno rovinato vita e carriera»

«Mi hanno rovinato vita e carriera». Janessa Brazil è una modella. Ma anche - e suo malgrado - una star dell'intrattenimento per adulti. Perché? Perché la sua immagine - registrata presso un'agenzia di modelle della Florida - è finita per diventatare il volto di migliaia di falsi account di social media utilizzati per truffare utenti in cerca di una storia d'amore (in cambio di soldi).

La modella e le foto fake

È uno dei volti più utilizzati in rete dai siti fake per truffare gli utenti. Su Internet ci sono dozzine di falsi profili - con nomi diversi da quello della modella ma che sostengono di essere quello ufficiale di Janessa. In molti casi viene ritratta in bikini e abiti "audaci", in altri si riporta una sua immagine più professionale ed elegante. La sua storia - e di come tanti uomini siano stati truffati da account falsi con le sue foto - è stata ora trasformata nel podcast chiamato "Love, Janessa".

I TRUFFATI

Condotto dalla giornalista della Bbc Hannah Ajala, il contenuto ha ricercato la "vera Janessa". Ajala si è anche recata in Ghana per intervistare Sakawa Boys, il nome dato ai truffatori ghanesi e ha parlato con vittime della truffa. Tra le vittime sparse nel mondo, anche Roberto, un eco-agricoltore italiano che aveva avuto una relazione online di quattro anni con un'altra Janessa nonostante non l'avesse mai incontrata o parlata. In totale le aveva inviato più di 250.000 dollari. È stato il giornalista Simon de Bruxelles ad avere l'idea del podcast poiché lui stesso era stato ingannato da un truffatore che usava l'immagine di Janessa.

E il giornalista ha scoperto che Janessa Brazil può essere a diritto definita la donna più "impersonata" su Internet visto che ci sono «oltre 100.000 falsi account sui social media che utilizzano le sue fotografie».