Covid, amputate le gambe a Claire Bridges, modella ventenne: «Claire è una guerriera», dicono i genitori

E' riuscita a sopravvivere al Covid, ma ha pagato un prezzo terribile: a Claire Bridges, 20 anni, all'inizio della carriera da modella, i medici sono stati costretti ad amputare le gambe. La sua storia, dopo i ripetuti appelli della famiglia per sostenere le cure, ha commosso non solo la Florida. Per i suoi familiari Claire è una "guerriera" perché ha lottato per scampare alla morte anche quando le sue condizioni parevano irrecuperabili. E ha sopportato - lei, malata di cuore - dolori terribili prima di sapere che non c'era più niente da fare per le sue gambe, amputate sotto le ginocchia.



La situazione è precipitata nel gennaio scorso: Claire, contagiata nei mesi precedenti nonostante fosse stata vaccinata, è stata ricoverata al Tampa General Hospital: la sua patologia cardiaca ha reso subito riservata la prognosi. Ed è stato necessario aiutarla con la respirazione artificiale.

Sono poi subentrate cianosi e acidosi. E poco dopo anche i reni hanno cominciato a funziore in maniera altamente insufficiente rendendo indispensabile la dialisi. Un calvario aggravato infine da un'emorragia intestinale. La ventenne, ormai sottopeso, è stata a un passo dalla morte.

L'uso di farmaci avanzati e di una sorta di cuore artificiale esterno ha permesso di tenerla in vita. E quando le conseguenze del Covid sono state finalmente tamponate, la situazione ha richiesto l'amputazione delle gambe.

Claire ha sempre reagito con forza e coraggio a ogni brutta notizia e proprio in questi giorni è stato possibile mandarla a casa in convalescenza per poter festeggiare il 21° compleanno.