Modella smembrata a Hong Kong: l'ex marito tra i quattro arrestati per la morte della donna

Quattro persone sono state arrestate perché sospettate di essere coinvolte nella morte della modella Abby Choi, trovata smembrata in una casa di un villaggio di Hong Kong, sulla costa meridionale della Cina.

Tra gli arrestati c'è anche l'ex marito di 28 anni della vittima, sorpreso mentre cercava di lasciare la città in barca, secondo quanto riferiscono le autorità citate da BBC News. Arrestati anche i genitori e il fratello maggiore dell'uomo.

La modella era scomparsa da alcuni giorni, ed era stata vista l'ultima volta a Kowloon City. I resti di Abby Choi sono stati ritrovati in un frigorifero in una casa nel villaggio di Lung Mei, nel distretto di Tai Po, a circa 27 chilometri da dove era stata vista l'ultima volta. Sul posto sono stati trovati anche una sega elettrica, un tagliacarne e alcuni indumenti. Tuttavia, al momento la testa della modella non è ancora stata individuata. All'origine del delitto c'è un contenzioso pecuniario con la famiglia dell'ex marito per ingenti somme di denaro.