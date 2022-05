Olena Zelenska, la first lady d’acciaio: «Nemmeno la guerra mi toglierà mio marito»

È sempre rimasta in Ucraina, Olena Zelenska, moglie del presidente Volodymyr. Sin da quando il 24 febbraio il suo Paese si è ritrovato le truppe di Mosca dietro la porta di casa. Ha deciso di restare per aiutare ad affrontare la crisi umanitaria, ma ha dovuto rinunciare al marito che da due mesi e mezzo vede pochissimo. Proprio come lui, infatti, Olena è diventata un target dei russi. Nei giorni scorsi, però la first lady ha rilasciato una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati