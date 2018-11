Molestie a bordo dei mezzi pubblici: è emergenza donne nel mondo

Shanuki, una delle donne dello Sri Lanka ad aver subito molestie sessuali sui mezzi di trasporto.





Venerdì 30 Novembre 2018, 17:40

Donne molestate, abituate alle battute di cattivo gusto o costrette a cambiare percorso per andare e tornare dall'ufficio. La sicurezza è la preoccupazione principale delle donne che prendono i mezzi pubblici, più della loro inefficienza, del costo del biglietto o dell'abbonamento. È quanto emerge da un rapporto mondiale reso noto a novembre del 2018. Grazie all'onda del movimento me too che ha svelato i casi di abusi sessuali sui luoghi di lavoro, sta diventando sempre più chiaro che anche i mezzi di trasporto pubblico sono terreno fertile per molestie da parte di chi approfitta del caos dell'ora di punta e usa la scusa della folla se viene colto in flagrante. Sempre più donne pagano il taxi o si rivolgono alle aziende di trasporto privato, come Uber, per evitare pericoli.Ovunque nel mondo l'universo femminile si sta mobilitando e su Twitter stanno nascendo account con lo scopo di attirare l'attenzione su questo fenomeno.A subire questo tipo di trattamento sono le donne di tutte le più grandi città del mondo, a prescindere dalla cultura e dal tipo di società. Una ricerca della Thomson Reuters Foundation ha raccolto le esperienze di 1000 donne tra Londra, New York, Città del Mexico, Tokyo e Il Cairo e ha dimostrato che il 52% di loro non si sente al sicuro su un mezzo pubblico. Città del Messico è il luogo dove le donne si sentono meno protette, al secondo posto c'è la capitale egiziana, luoghi dove è quasi certo incorrere in casi di molestie sessuali quando ci si serve dei trasporti pubblici.Secondo un altro studio citato dal World Economic Forum, Bogota e Lima sarebbero ai primi posti tra le metropoli con i sistemi di trasporto più pericolosi per le donne. Quasi il 60% delle intervistate dagli autori del report ha detto di aver subito una molestia fisica mentre viaggiava. Nella classifica Parigi è all'11esimo gradino, Londra al 13esimo, Pechino al 14esimo, mentre New York al 16esimo. Nei Paesi in via di sviluppo il problema costituisce una vera emergenza, secondo l'Onu, le donne ha subito abusi sessuali sui mezzi di trasporto ad esempio in Nepal sarebbero l'80%.Il bisogno di sicurezza è strettamente connesso allo sviluppo economico e alla parità di genere perché le donne spesso si sentono portate a rifiutare un'offerta di lavoro per l'angoscia di andare in metro o di salire sull'autobus. Ciò accade anche in Paesi economicamente avanzati e in città come New York o Tokyo. Nella capitale nipponica, ad esempio, il 70% delle donne si dice favorevole alle carrozze separate per sesso introdotte per evitare alle viaggiatrici di essere infastidite dagli estranei. Questo tipo di ostacoli si riflette dunque sull'emancipazione femminile e sugli equilibri tra i sessi, perché sono le donne a trascorre più tempo sui i mezzi pubblici, in molti casi per raggiungere l'asilo, la scuola o altri posti che risultano necessari per la cura della famiglia.Un'indagine dell'ISTAT pubblicata nel febbraio del 2018 ha rivelato che le molestie con contatto fisico, vale a dire quelle perpetuate contro la volontà della vittima, sono state subite dal 15,9% delle donne durante l'arco della vita. In particolare, ovvero nel 60% dei casi, la molestia è stata compiuta da un estraneo e per il 27,9 % delle volte è avvenuta su mezzi di trasporto pubblico. Questi dati fanno riferimento all'arco di tempo compreso tra il 2015 e il 2016. Tre anni fa Change.org aveva sollevato il problema, raccogliendo la proposta di una ragazza residente a Londra che aveva invitato le società di trasporto di Roma e di Milano, Atac e Atm, a promuovere una campagna a favore delle donne. Lo scopo era portare alla luce i casi di sessismo più comuni e aiutare le vittime a denunciare senza esitazioni situazioni di molestie o a altre forme di violenza molto radicate, come le minacce verbali, che troppo spesso si verificano a bordo di treni e di autobus. Alice Pilia Drago aveva lanciato la petizione avendo ad esempio la campagna londinese promossa dall'Azienda dei Trasporti Pubblici (Tfl), dalla Polizia dei Trasporti Britannica e dalla Polizia Metropolitana, in collaborazione con l'organizzazione Everyday Sexism. La campagna Project Guardian esortava le donne a reagire agli episodi quotidiani di molestie a non autolimitarsi evitando di prendere il treno o di tornare a casa da sole la sera.Alcuni Paesi hanno iniziato a prendere provvedimenti e a dare un nome ai casi di molestie che altrimenti passerebbero inosservati un po' per l'abitudine delle donne a rassegnarsi e un po' per la mancanza di consapevolezza di queste forme di prevaricazione. Nel giugno del 2017 il Comune di Madrid ha adottato un provvedimento che consiglia agli uomini di sedersi con le gambe chiuse sui mezzi di trasporto cittadini senza invadere lo spazio degli altri viaggiatori. Il provvedimento era stato fortemente voluto da un gruppo di attiviste, che in questo modo hanno provato a combattere il fenomeno del manspreading. Le attiviste spagnole l'hanno avuta vinta contro gli uomini che, sedendo a gambe divaricate, tendono a schiacciare chi siede al loro fianco, in molti casi le vittime di questa forma di “sconfinamento” sono proprio le donne. E in Italia?