Ex militare denuncia molestie sessuali: «Mi hanno rinchiusa in gabbia». Condannata a risarcire il suo superiore

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2019 13:59

da un superiore ora saràMariya Taylor, exdella Nuova Zelanda, è stata costretta per annu a subire molestie di natura sessuale da parte di Robert Roper, un suo superiore. Dopo anni però ha trovato il coraggio per denunciare e chiedere giustizia, in tutta risposta è stata condannata a pagare al suo aguzzinoLa cifra consiste in un risarcimento per l'immagine dell'uomo. Visto che i reati erano ormai prescritti, il processo si è concluso senza condanne, ma Roper ha chiesto che venisse dato un risarcimento dopo che la sua immagine è stata lesa dalle accuse della donna. Secondo quanto riporta la stampa locale , Mariya sarebbe stata costretta a subire diversi soprusi e angherie: è stata continuamente palpeggiata, molestata e addirittura chiusa dentro una gabbia. Angherie insopportabili che dopo 3 anni l'hanno costretta a lasciare il corpo militare.Per anni ha cercato di dimenticare, quando però ha scoperto che l'uomo era stato condannato per abusi sessuali ai danni delle sue due figlie ha deciso di denunciare. La donna ha denunciato il suo superiore e il corpo a cui apparteneva, perché non era stato in grado di proteggerla, ma i reati, sebbene siano stati tutti riconosciuti, secondo la legge sarebbero dovuti essere denunciati molti anni prima e per questo non solo ha perso la causa ma si è vista intentare un processo per diffamazione, che ha anche perso.