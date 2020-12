Molestie sessuali dal pilota Nikita Mazepin, il video finisce sui social: scandalo in Formula 1

Un video di molestie sessuali potrebbe compromettere l'ingresso in Formula 1 di Nikita Mazepin, il pilota russo ingaggiato dalla Haas come compagno di squadra di Mick Schumacher nel Mondiale 2021. Sul suo account Instagram sono apparse delle stories finite sotto accusa e cancellate quando ormai era troppo tardi. Nel filmato tocca il seno di una ragazza che è evidentemente non consenziente. Mazepin si riprende in un'auto, dove è seduto accanto al conducente, mentre la giovane è seduta alle sue spalle.

L'episodio ha scatenato le polemiche sui social e anche una petizione per chiedere l'estromissione di Nikita Mazepin dal prossimo campionato di Formula 1. Adesso toccherà alla FIA e a Liberty Media decidere se prendere provvedimenti. Il futuro team ha già commentato la vicenda: «Haas non approva assolutamente il comportamento di Nikita Mazepin nel video pubblicato di recente sui social network. Il semplice fatto che un video sia stato pubblicato online è decisamente odioso. L'incidente sarà gestito internamente e pertanto non faremo ulteriori commenti».

Intanto, il driver ha provato a scusarsi con un messaggio su Instagram. «Vorrei scusarmi per le mie azioni recenti, sia per il comportamento inappropriato sia per il fatto che il video sia stato pubblicato sui social. Mi dispiace per il disagio che ho provocato e per la situazione di imbarazzo che ho creato per la Haas. Devo mantenermi ad uno standard più elevato come pilota di Formula 1 e riconosco di aver deluso me stesso e molte persone. Prometto che imparerò da tutto questo», scrive il 21enne.

Ultimo aggiornamento: 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA