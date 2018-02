Caso Weinstein, la procura di New York fa causa al produttore per violazione dei diritti civili

Lunedì 12 Febbraio 2018, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 12-02-2018 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Causa civile controaccusato di aver violato idei dipendenti della sua società di produzione con «le sue continueintimidazioni e discriminazioni». Questo è quanto stabilito dal procuratore generale di New York che ha deciso di avviare una causa contro il produttore.L'avvio della causa - che coinvolge quindi anche il fratello dell'ex produttore di Hollywood accusato di molestie sessuali da decine di donne, tra le quali diverse attrici famose - è stata annunciata dopo quattro mesi di indagini da parte dei procuratori newyorkesi sulla società dalla quale Weinstein è stato estromesso lo scorso ottobre. Ma per la procura newyorkese questo non è stato sufficiente, dal momento che «la Weinstein company ha violato la legge di new York non proteggendo da molestie sessuali, intimidazioni e discriminazioni», come ha dichiarato il procuratore generale Eric Schneiderman.LEGGI ANCHE ------> Molestie, Uma Thurman accusa Harvey Weinstein: "Aggredì anche me. Mi sento in colpa" Secondo il Los Angeles Times l'avvio di questa causa civile mette a rischio l'accordo, che si doveva chiudere ieri, di vendita dello studio di Weinstein per 500 milioni di dollari. Schneiderman ha infatti detto ogni accordo di vendita dovrebbe per prima cosa risarcire le vittime e fare in modo che «né i colpevoli né i fiancheggiatori si arricchiscano in modo ingiusto».