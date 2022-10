Quadro di Mondrian appeso al contrario per 75 anni, curatrice lo scopre: «Girandolo ora si disintegrerebbe»

Tra lo stupore e l'imbarazzo Susanne Meyer-Büser, curatrice della mostra Mondrian. Evolution, esposizione che racconta il percorso di Piet Mondrian da paesaggista a maestro dell’astrazione in occasione del suo centocinquantesimo compleanno, ha aperto la conferenza stampa di presentazione della mostra ammettendo un errore. Come racconta ArtNews, infatti, è toccato proprio a Meyer-Büser rivelare che uno delle più famose opere di Mondrian, “New York City 1” del 1941, per 75 anni è stata appesa ed esposta al contrario. E che nessuno se n’era mai accorto.

Roma, ragazza nuda nella fontana davanti a Palazzo Chigi: l'ultimo oltraggio in centro

Mondrian, esposto per 75 anni un quadro al contrario

Ebbene sì, l'importante quadro di Piet Mondrian è stato esposto per oltre 75 anni capovolto in vari musei del mondo dove è stato esposto a partire dal MoMA nel 1945. Lo ha scoperto una storica dell'arte in occasione di una mostra del museo di Dusseldorf che dal 1980 ospita il dipinto.

Il quadro Ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer vandalizzato dagli attivisti

Non si può piu' spostare

Il quadro 'New York 1' fu dipinto nel 1941 con strisce adesive orizzontali e verticali rosse, gialle e blu. «A differenza di un quadro a olio quasi 'gemellò di Mondrian esposto al Centre Pompidou di Parigi, l'immagine con i nastri adesivi è stata ruotata di 180 gradi poco dopo la morte di Mondrian nel 1944», ha spiegato la curatrice Susanne Meyer-Buser, raccomandando caldamente di non tornare alla posizione originaria di quando, ad esempio, si trovava nello studio del pittore olandese: girandolo rischierebbe di disintegrarsi.

Imbrattato quadro di Monet al museo di Postdam, attivisti lanciano purè di patate contro "Il Pagliaio"

Come doveva essere esposto

Nell'allestimento originario 'New York 1' avrebbe dovuto avere in alto le strisce più vicine una all'altra, esattamente come in un dipinto a olio «gemello» dal titolo «New York» che si trova al Centre Pompidou di Parigi.

«L'ispessimento della griglia dovrebbe essere in alto, come un cielo scuro», ha detto l'esperta: «Una volta che l'ho indicato agli altri curatori, tutti sono stati d'accordo con me».